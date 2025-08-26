Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
Как фанаты оценили внешность 69-летней актрисы?
Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net
Актриса, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», Ким Кэтролл опубликовала фотографию, на которой предстала без макияжа. Снимком звезда поделилась с подписчиками в соцсети.
В кадре знаменитость одета в бежевую толстовку, на ней также черная кепка, а в руке бокал с шампанским. Под фото звезда выразила благодарность фанатам за поздравления с днем рождения — 21 августа ей исполнилось 69 лет.
«Спасибо за все ваши поздравления с днем рождения!» — лаконично оценила старания аудитории актриса.
Поклонники в комментариях отметили, как хорошо выглядит их кумир. Они подчеркнули, что Ким идет естественная красота, поскольку так она выглядит гармонично и свежо.
При этом известно, что Кэтролл выступает на стороне максимально естественного старения. Ее примеру следует и другая актриса «Секса в большом городе» — Кристин Дэвис. Так, она удалила филлеры из лица, а после призналась, что действительно, как отмечали поклонники, переборщила с косметическими процедурами.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии.
