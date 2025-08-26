Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Как фанаты оценили внешность 69-летней актрисы?

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», Ким Кэтролл опубликовала фотографию, на которой предстала без макияжа. Снимком звезда поделилась с подписчиками в соцсети.

В кадре знаменитость одета в бежевую толстовку, на ней также черная кепка, а в руке бокал с шампанским. Под фото звезда выразила благодарность фанатам за поздравления с днем рождения — 21 августа ей исполнилось 69 лет.

«Спасибо за все ваши поздравления с днем рождения!» — лаконично оценила старания аудитории актриса.

Фото: Instagram*/kimcattrall

Поклонники в комментариях отметили, как хорошо выглядит их кумир. Они подчеркнули, что Ким идет естественная красота, поскольку так она выглядит гармонично и свежо.

При этом известно, что Кэтролл выступает на стороне максимально естественного старения. Ее примеру следует и другая актриса «Секса в большом городе» — Кристин Дэвис. Так, она удалила филлеры из лица, а после призналась, что действительно, как отмечали поклонники, переборщила с косметическими процедурами.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАХ

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

5:18
Волочкова больше не общается с Джигурдой: «Всегда делал подставы»
4:30
«Мало просто опираться на чувства»: Медведева об отношениях с Гайнутдиновым
4:00
Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
3:35
Генпрокуратура требует признать экс-совладельца ТЦ «Зимняя вишня» экстремистом
3:02
Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
2:44
«Зеленский и его заместители сошли с ума!» — Словакия и Венгрия возмущены действиями Украины

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Гладиолусы и розы: во сколько обойдется букет цветов к 1 сентября
Израиль нанес удары по военному комплексу и президентскому дворцу в Йемене
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025