«Особая магия, которая захватывает»: о какой профессии Серябкина мечтала в детстве

Газета.ru: в детстве Ольга Серябкина хотела стать учительницей

Певица Ольга Серябкина в ранние годы она хотела стать балериной, актрисой и учителем. . Об этом она рассказала Газете.ру.

Артистку всегда тянуло на сцену. Она любила творческую деятельность и демонстрировала свои способности родственникам.

«Мне нравилось придумывать танцы, сочинять свои тексты на мелодии известных песен и выступать перед близкими. У меня всегда было какое-то внутреннее чувство, что я должна делиться эмоциями и своей энергией через творчество», — призналась она.

Певица отметила, что, по ее ощущениям, музыка всегда жила рядом. В детстве Серябкина училась в музыкальной школе, а также ходила на танцы. Вместе с близкими она слушала, как ее мать играет на пианино по вечерам дома.

«Она и сейчас играет, но уже для внука — моего сына Луки. Они вместе разучивают детские песенки, и в этом есть какое-то волшебство. Скажу честно, когда выходишь на сцену, поешь или пишешь песни — это особая магия, которая захватывает», — поделилась знаменитость.

Серябкина, как она сама подчеркнула, выбрала делом всей жизни именно то, что ей нравилось.

«Вообще я всегда занималась тем, что мне нравится, и в какой-то момент любимое дело стало моим призванием», — заключила исполнительница.

