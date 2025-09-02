«Особая магия, которая захватывает»: о какой профессии Серябкина мечтала в детстве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Певица всегда занималась тем, что ей нравится.

Серябкина раскрыла, кем мечтала стать в детстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Газета.ru: в детстве Ольга Серябкина хотела стать учительницей

Певица Ольга Серябкина в ранние годы она хотела стать балериной, актрисой и учителем. . Об этом она рассказала Газете.ру.

Артистку всегда тянуло на сцену. Она любила творческую деятельность и демонстрировала свои способности родственникам.

«Мне нравилось придумывать танцы, сочинять свои тексты на мелодии известных песен и выступать перед близкими. У меня всегда было какое-то внутреннее чувство, что я должна делиться эмоциями и своей энергией через творчество», — призналась она.

Певица отметила, что, по ее ощущениям, музыка всегда жила рядом. В детстве Серябкина училась в музыкальной школе, а также ходила на танцы. Вместе с близкими она слушала, как ее мать играет на пианино по вечерам дома.

«Она и сейчас играет, но уже для внука — моего сына Луки. Они вместе разучивают детские песенки, и в этом есть какое-то волшебство. Скажу честно, когда выходишь на сцену, поешь или пишешь песни — это особая магия, которая захватывает», — поделилась знаменитость.

Серябкина, как она сама подчеркнула, выбрала делом всей жизни именно то, что ей нравилось.

«Вообще я всегда занималась тем, что мне нравится, и в какой-то момент любимое дело стало моим призванием», — заключила исполнительница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Серябкина рассказала о своих амбициях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

0:38
«Я красивый?» — Принц Гарри недоволен своей внешностью
0:13
«Особая магия, которая захватывает»: о какой профессии Серябкина мечтала в детстве
23:49
Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
23:30
Улыбайтесь уверенно: названы наиболее важные для здоровья зубов витамины
23:09
«Вирус массово распространен»: как защититься от лихорадки чикунгунья
22:50
«Ситуация останется напряженной»: стоимость газа в Европе нестабильна

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025