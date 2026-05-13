Протаранили, вход но ничего не украли: в Британии разгромили ювелирный магазин

В Британии разгромили ювелирный магазин, но ничего не украли

Настоящий криминальный абсурд произошел в британском Брэдфорде, это на севере страны. Группа грабителей устроила почти голливудский налет на ювелирный магазин.

Сначала преступники на машине протаранили вход в здание, потом ворвались внутрь с битами и рюкзаками. Они крушили витрины, напугали посетителей, но вот дальше произошло самое странное. Они просто убежали оттуда, не забрав ни драгоценностей, ни денег.

Что это было, теперь пытаются понять британские полицейские. Одного из подозреваемых уже удалось задержать.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции мужчина совершил необычное ограбление ювелирного магазина. В состоянии алкогольного опьянения он отправился на осле за спиртным, однако обнаружил, что магазин закрыт. Тогда мужчина решил воспользоваться стоявшим поблизости погрузчиком, с помощью которого проломил вход в соседний ювелирный салон.

Внутри мужчина похитил около 150 граммов золота и скрылся с места преступления на том же осле. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Прокуратура города Кайсери потребовала для подозреваемого наказание от шести лет и четырех месяцев до 16 лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.





