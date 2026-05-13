Захарова назвала заявления Каллас о России выходящими за рамки мандата

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Из-за этого возникают вопросы о ее потенциальных бенефициарах, отметила дипломат.

Захарова назвала слова Каллас выходящими за рамки мандата

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Высказывания главы европейской дипломатии Кае Каллас о России находятся вне ее мандата, из-за чего возникают вопросы о ее потенциальных бенефициарах. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Очевидно, что кто-то что-то там такое ей <…> пишет, кто-то ее куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал. А знаете, почему они это не могут понять? Потому что вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять», — указала она

Внутри Евросоюза растет число тех, кто задаются вопросами о том, чьи же все-таки интересы представляет на самом деле Каллас. Захарова сравнила ее публичные выступления с известным кукольным представлением под названием «Маппет-шоу».

По словам дипломата, происходящее в политике напоминает ей некоторых персонажей из этой программы, которые открывают рот при помощи актера. Например, какие-нибудь поросята и лягушки, привела пример Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европу без победы СССР ждал концлагерь с газовыми камерами. Это заявление Захаровой прозвучало на фоне высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес премьера Словакии Роберта Фицо по поводу его визита в Москву на празднование Дня Победы. Он сказал, что главу правительства ждет «серьезный разговор».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
«Она очень счастлива»: Дана Борисова сообщила о появлении брата у дочери
14:19
Протаранили, вход но ничего не украли: в Британии разгромили ювелирный магазин
14:12
«Важнейшее событие»: Песков об оценке Путиным ракеты «Сармат»
14:09
Захарова назвала заявления Каллас о России выходящими за рамки мандата
14:02
Астрономическая сумма: на Украине назвали стоимость одного дня боевых действий
13:55
Магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
«Фанаты хотят большего»: «Форсаж» получит продолжение в виде четырех сериалов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео