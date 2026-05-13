Высказывания главы европейской дипломатии Кае Каллас о России находятся вне ее мандата, из-за чего возникают вопросы о ее потенциальных бенефициарах. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Очевидно, что кто-то что-то там такое ей <…> пишет, кто-то ее куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал. А знаете, почему они это не могут понять? Потому что вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять», — указала она

Внутри Евросоюза растет число тех, кто задаются вопросами о том, чьи же все-таки интересы представляет на самом деле Каллас. Захарова сравнила ее публичные выступления с известным кукольным представлением под названием «Маппет-шоу».

По словам дипломата, происходящее в политике напоминает ей некоторых персонажей из этой программы, которые открывают рот при помощи актера. Например, какие-нибудь поросята и лягушки, привела пример Захарова.

Это заявление Захаровой прозвучало на фоне высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес премьера Словакии Роберта Фицо по поводу его визита в Москву на празднование Дня Победы. Он сказал, что главу правительства ждет «серьезный разговор».

