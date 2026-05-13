«Важнейшее событие»: Песков об оценке Путиным ракеты «Сармат»

Сергей Добровинский
Ранее РС-28 успешно прошла испытания.

Песков: высокая оценка ракеты «Сармат» Путиным — важнейшее событие

Высокая оценка ракеты «Сармат» президентом России Владимиром Путиным — важнейшее событие для всей страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам президент, глава государства дал очень высокую оценку этому большому достижению (успешным испытаниям ракеты „Сармат“ — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Ранее в ходе испытаний тяжелая межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура. К концу 2026 года она встанет на боевое дежурство. Также по плану Министерства обороны РС-28 оснастят целый полк.

Как отмечал в разговоре с 5-tv.ru, «Сармат» — это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире. РС-28 создана на замену «Воеводы», и при весе в 200–220 тонн способна нести десятитонную боевую часть. Также она обладает исключительной дальнобойностью и способна поражать цели за океаном.

«Важнейшее событие»: Песков об оценке Путиным ракеты «Сармат»
