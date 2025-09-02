Экономика на местах: как регионы России укрепляли самостоятельность в 2025 году

«Эксперт РА»: итоги первого полугодия указывают на продолжение восстановления экономик регионов РФ

По результатам первого полугодия 2025 года продолжается восстановление экономик российских регионов после периода нестабильности, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Известий». Рост доходов граждан и рекордно низкий уровень безработицы поддерживают активность потребителей. Однако сохраняется заметное неравенство между субъектами: сырьевые и индустриально развитые территории демонстрируют лучшие показатели, в то время как экономически слабые регионы остаются зависимыми от федерального финансирования. Хотя в большинстве субъектов увеличивается степень финансовой самостоятельности, рост расходов на фоне снижения трансфертов несет риски разбалансировки бюджетов и может привести к усилению долговой нагрузки. Подробности — в материале «Известий».

Расходы растут быстрее доходов

За первые шесть месяцев текущего года консолидированные бюджеты российских субъектов показали рост доходов на 2,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 10,1 трлн рублей. Основным фактором стало увеличение собственных доходов регионов — налоговых и неналоговых поступлений, которые прибавили 4,2%. При этом объем межбюджетных перечислений от федеральных властей снизился на 2,4%, что говорит о росте финансовой независимости субъектов.

Динамика налоговых поступлений оказалась разнонаправленной. Значительный рост зафиксирован по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ, +10,3%), чему способствовало повышение фонда оплаты труда и доходов от долевого участия. Увеличение поступлений по НДФЛ произошло почти во всех субъектах, особенно в Чукотском АО (+40,1%), Амурской (+29,5%), Новгородской (+28,5%) областях, Республике Хакасия (+27,6%) и Севастополе (+27,0%). Также выросли поступления по упрощенной системе налогообложения (+12,1%), налогу на имущество юрлиц (+6,1%) и налогу на добычу полезных ископаемых (+32,5%).

В то же время доходы от налога на прибыль организаций снизились на 7,8%. Это связано с падением прибыли в добывающем и лесопромышленном секторах, а также в финансовой отрасли. Среди причин — снижение кредитной активности, увеличение расходов бизнеса, удорожание займов, подача корректирующих деклараций, отмена КГН и продолжающееся санкционное давление на закупочные цены в ключевых отраслях.

Расходы субъектов за полугодие подскочили на 14,9%, достигнув 10,5 трлн рублей. Это привело к дефициту региональных бюджетов в размере 393,9 млрд рублей. За тот же период госдолг субъектов увеличился на 3,9% и составил 3,27 трлн рублей по состоянию на 1 июля. Из этой суммы около 80% приходится на бюджетные кредиты. На фоне высоких процентных ставок и нестабильной экономической обстановки (период бурного роста подходит к концу) увеличение расходов может усилить долговую нагрузку: будет расти как сумма долга, так и доля бюджета, направляемая на его обслуживание.

Восстановление проходит неравномерно

Большинство регионов отметили позитивную динамику по основным экономическим индикаторам. Промышленное производство выросло на 1,4%; прирост зафиксирован в 46 субъектах. Наиболее высокие темпы показали Чукотка (+23,5%), Курганская область (+20,5%) и Хабаровский край (+18,0%). При этом резкое снижение отмечено в Северной Осетии (-21,8%) и Дагестане (-16,1%).

Объемы строительства увеличились на 4,3%. Максимальные показатели продемонстрировали Адыгея (рост в два раза), Ярославская область (в 1,6 раза) и Ленинградская область (+47,9%). Однако в 44 субъектах наблюдалось сокращение строительных работ. Инвестиции в основной капитал в первом квартале выросли на 8,7%, при этом лидерами стали Еврейская АО (в два раза), Камчатка (в 1,9 раза) и Вологодская область (в 1,8 раза). В то же время в Калмыкии произошло падение инвестиций на 47,1%.

Потребительская активность сохраняется: розничная торговля выросла на 2,1%, а объем платных услуг населению — на 2,3%. Это в значительной степени обусловлено увеличением реальных доходов граждан, которые в первом квартале прибавили 8,3% в годовом выражении. Прирост зафиксирован во всех регионах, а лидерами стали Чукотский АО (+17,6%), Калмыкия (+14,5%) и Кабардино-Балкария (+14,2%).

Уровень безработицы в апреле — июне 2025 года опустился до 2,2%, тогда как в среднем за 2024 год он составлял 2,5%. Самые низкие показатели отмечены в Москве (0,8%), Ямало-Ненецком АО и ХМАО — Югра (по 1%). Наиболее сложная ситуация сохраняется в республиках Северного Кавказа: от 6,7% в Карачаево-Черкесии до 26,1% в Ингушетии.

Как отметил младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский, вероятно, текущие тенденции сохранятся до конца 2025 года.

По его словам, среди наиболее динамичных субъектов останутся Чукотка, где увеличивается добыча золота, Хабаровский край с активной разработкой угольных и рудных месторождений, а также Курганская область, где рост обеспечивается в основном оборонно-промышленным комплексом.

В числе уязвимых — территории, регулярно подвергающиеся атакам (Курская, Белгородская, Ростовская области и Крым). Также, по мнению эксперта, не стоит ожидать серьезного улучшения в регионах, где уже отмечено резкое падение промышленного производства — это Северная Осетия, Дагестан, Костромская область и некоторые другие субъекты, где сохраняются неблагоприятные тенденции в обрабатывающей промышленности.

