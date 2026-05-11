В Московском кластере видеоигр и анимации пройдет четвертая «Киберсуббота»

В Московском кластере видеоигр и анимации при поддержке столичного Департамента культуры 23 мая пройдет четвертая «Киберсуббота». Организаторы приглашают гостей на площадку по адресу: улица Николы Теслы, дом 1, строение 1. Для посещения нужна предварительная регистрация. Об этом сообщил портал mos.ru.

Организаторы проводят «Киберсубботы» каждый месяц с февраля в рамках бесплатных тематических мероприятий кластера. Резиденты проекта получают возможность напрямую пообщаться с игроками и услышать отзывы о своих проектах, а посетители — познакомиться с игровой индустрией изнутри. Каждая встреча включает развлекательную и образовательную программы для профессионалов и любителей видеоигр.

Темой новой «Киберсубботы» станет кей-поп. Гостей ждут гастрономический батл корейской и русской кухни, косплей-мастерская, бьюти-зона, выставка Art Toys и открытые игровые турниры.

В течение дня на площадке будет работать косплей-гримерка. В гастрономическом фуд-шоу победитель корейского кулинарного конкурса Курсант Кхан вместе с шеф-поваром Алексей Волков-Медведев приготовят блюда национальной кухни. Посетители смогут попробовать их и выбрать победителя голосованием.

Кроме того, организаторы проведут открытые турниры по PUBG и Escape from Tarkov. Победители соревнований получат призы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сосредоточено около 70% всех анимационных студий России, а объем производства превышает две трети российского контента.

