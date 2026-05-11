В Московском кластере видеоигр и анимации пройдет четвертая «Киберсуббота»

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 32 0

Для гостей приготовили гастрономический батл корейской и русской кухни, косплей-мастерскую, бьюти-зону, выставку Art Toys и открытые игровые турниры.

Когда пройдет в Москве киберсуббота

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Московском кластере видеоигр и анимации при поддержке столичного Департамента культуры 23 мая пройдет четвертая «Киберсуббота». Организаторы приглашают гостей на площадку по адресу: улица Николы Теслы, дом 1, строение 1. Для посещения нужна предварительная регистрация. Об этом сообщил портал mos.ru

Организаторы проводят «Киберсубботы» каждый месяц с февраля в рамках бесплатных тематических мероприятий кластера. Резиденты проекта получают возможность напрямую пообщаться с игроками и услышать отзывы о своих проектах, а посетители — познакомиться с игровой индустрией изнутри. Каждая встреча включает развлекательную и образовательную программы для профессионалов и любителей видеоигр.

Темой новой «Киберсубботы» станет кей-поп. Гостей ждут гастрономический батл корейской и русской кухни, косплей-мастерская, бьюти-зона, выставка Art Toys и открытые игровые турниры.

В течение дня на площадке будет работать косплей-гримерка. В гастрономическом фуд-шоу победитель корейского кулинарного конкурса Курсант Кхан вместе с шеф-поваром Алексей Волков-Медведев приготовят блюда национальной кухни. Посетители смогут попробовать их и выбрать победителя голосованием.

Кроме того, организаторы проведут открытые турниры по PUBG и Escape from Tarkov. Победители соревнований получат призы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сосредоточено около 70% всех анимационных студий России, а объем производства превышает две трети российского контента. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Объездил почти весь мир: опытный турист раскрыл самое раздражающее место на планете
16:56
Справедливость есть: сервисам запретили списания после отказа от подписки
16:26
ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в объединение уже в июне
16:00
Правила сортировки вещей: как разгрузить гардероб к летнему сезону
16:00
Собянин: 15 школ будущего построят в Москве в ближайшие годы
15:40
В Московском кластере видеоигр и анимации пройдет четвертая «Киберсуббота»

Сейчас читают

Сына певицы Валерии потребовали признать банкротом
Риелтор объяснила, чем залоговое имущество отличается от арестованного жилья
Психолог раскрыла пять причин, почему женщины теряют интерес к сексу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео