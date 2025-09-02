За рулем по-настоящему: водителей научат ездить на автобазах

С весны следующего года будущие водители будут обучаться по новым правилам

С весны следующего года будущие водители будут обучаться по новым правилам. Обновленные методики подготовки, утвержденные для автошкол, предусматривают увеличение практических занятий, установление дополнительных требований к дистанционному формату, а также допускают возможность прохождения практики не только в автошколах, но и на автопредприятиях. Подробности — в материале «Известий».

Обучение и переподготовка — отдельно

В России утверждена обновленная редакция «Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств категорий и подкатегорий». Приказ Минпросвещения уже зарегистрирован в Минюсте и размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, с 1 марта 2026 года количество программ обучения сократится с 62 до 47. Некоторые из них будут переведены в разряд программ переподготовки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Это коснется тех, кто уже имеет водительские права, но планирует получить новую категорию. Например, категории «E» (для управления автомобилем с прицепом) или «D» (права на автобус), требующие, согласно закону «О безопасности дорожного движения», наличия трехлетнего стажа по категориям «B» или «C». В настоящее время для получения такой категории необходимо проходить полный курс теории заново, включая изучение ПДД и других базовых дисциплин, уже ранее освоенных.

С 1 марта следующего года такие случаи будут считаться переподготовкой, что избавит от необходимости повторного изучения пройденного материала. Объем теории будет сокращен до лекций, охватывающих специфику управления новым типом транспорта. Однако сдача теоретического экзамена останется обязательной — по билетам, соответствующим новой категории.

Изменения затронут и дистанционный формат: он сохранится, но автошколы должны будут обеспечить выполнение ряда технических требований, включая средства контроля за присутствием учащихся. В программу также войдут новые темы — опасное вождение, средства индивидуальной мобильности, использование электронных документов и световозвращающих элементов.

Практика — в приоритете

Что касается вождения, здесь тоже произошли корректировки. Так, увеличено количество часов за рулем: с 56 до 58 часов — для категории «B» при обучении на механике, и с 54 до 56 — на автомате. Кроме того, теперь практическое обучение разрешено проводить не только в автошколах, но и на базах транспортных организаций — автопарках, таксомоторных предприятиях и автобусных компаниях. Это поможет кандидатам в водители лучше освоить управление соответствующим транспортом и познакомиться с реальными условиями работы.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Первоначально эти новшества планировалось ввести с 1 сентября, однако Минпросвещения перенесло срок их вступления в силу на шесть месяцев.

Без дублирования теории

Эксперты и представители автошкол, опрошенные «Известиями», считают нововведения актуальными и соответствующими требованиям времени. Особенно положительно они оценивают разделение курсов обучения и переподготовки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Принцип «повторение — мать учения», конечно, уместен. Но зачем человеку, у которого уже есть права определенной категории, который ездит, заново рассказывать про сигналы светофора или дорожные знаки? Совершено правильно, что от этого «дубля» решили отказаться. Водителю, у которого уже есть необходимые опыт и стаж, надо просто дополнительно рассказать об особенностях, которые касается той категории, которую он намерен открыть в своих правах к уже имеющимся. Таким мнением поделился член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

С этим мнением согласен и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, ПДД — универсальны для всех водителей, независимо от типа транспорта.

«Понятно, что есть определенные особенности для грузовых машин или нюансы, связанные с перевозкой пассажиров. Но им и надо обучать человека, решившего получить дополнительные категории, а не заставлять его, условно говоря, заново учить азбуку», — считает главред «За рулем».

Практика вместо зубрежки

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева уверена: изменения хоть и точечные, но крайне важные. По ее словам, они соответствуют текущим требованиям и учитывают будущее развитие отрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

"Даже в занятиях по теории упор делается на практическую составляющую, а не на зубрежку. Те же правила оформления европротокола предполагают не только рассказ о том, что это такое и при каких условиях он возможен, но и практические занятия по составлению документов по упрощенному оформлению ДТП. Также в теоретический курс вошли занятия по новым типаv транспорта вроде СИМ, современным электронным помощникам и ассистентам водителя, особое внимание уделено вопросам безопасности при перевозке детей", — сказала она «Известиям».

Также Шутылева положительно оценила разделение обучения и переподготовки. Это, по ее мнению, позволит автошколам быстрее комплектовать группы для тех, кто хочет получить дополнительные категории. В результате, стоимость курсов может не снизиться, но, по крайней мере, не будет стремительно расти.

Новый подход к обучению

Татьяна Шутылева считает, что предоставленная возможность проводить практические занятия вне автошкол — в транспортных организациях — является важным шагом вперед. Такой формат давно применяется при обучении водителей трамваев и троллейбусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас практика для получения водительских удостоверений для управления трамваем и троллейбусом проходит на базах трамвайных депо и троллейбусных парков. И очевидно, что люди, обучившиеся по этим категориям, идут работать туда, где они и проходили обучение. Эта практика будет распространена и на другие категории прав. Автопредприятие, заключив договор с автошколой, сможет готовить себе будущие кадры, заявила «Известиям» Татьяна Шутылева.

Максим Кадаков отметил, что такой формат особенно подойдет для обучения по категориям «С», «D» и «E». По его мнению, предприятия смогут частично или полностью оплачивать обучение при условии последующего трудоустройства водителей. Однако в случае с мотоциклами и легковыми автомобилями эта практика вряд ли станет массовой, считает эксперт.

