«Не инвалид»: Сергей Чирков описал девушку своей мечты

Отношения у актера не складываются: в 2021 году, например, он напал на жену с ножом.

Актер Сергей Чирков находится в поисках полноценной партнерши

Актер Сергей Чирков — сейчас холостяк. Однако он все еще не оставляет попыток найти ту самую: полноценную, самодостаточную и, что весьма важно, не инвалида. В этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Семейный призрак».

Что касается наличия у женщины инвалидности, актер пошутил. Его слова отсылают к устойчивому выражению о «второй половинке».

«Мне нужна целая. Все говорят: „Найди свою вторую половину“. Зачем мне половина? Мне целая нужна. Целая, самодостаточная, не инвалид», — сказал Чирков.

В январе 2021 года Сергей пьяным напал на свою жену Анастасию с ножом. Этот инцидент не лучшим образом сказался на карьере актера — долгое время он не появлялся на экранах. Об отношениях с уже, по всей видимости, бывшей супругой Чирков предпочитает не говорить.

Личная жизнь артиста — тайна за семью печатями. Когда-то ему приписывали роман с актрисой Мариной Петренко. Слухи оказались правдивы, однако отношения между артистами были вовсе не такими серьезными, как думали фанаты. До свадьбы дело так и не дошло.

