«Я расстроилась»: Айза о расставании Гуфа с невестой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 9 0

Ранее рэпер подтвердил, что их отношения с возлюбленной закончились.

«Я расстроилась»: Айза рассказала, что думает о расставании Гуфа с невестой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Айза-Лилуна Ай расстроилась из-за того, что Гуф расстался со своей невестой

Недавно стало известно о расставании рэпера Гуфа с его возлюбленной Разият Салаховой. Девушка рассказала, что их совместная жизнь была одновременно и сложной, и удивительно красивой.

Чуть позже сам артист подтвердил журналистам, что они с Разият приняли решение прекратить отношения. Не осталась в стороне и бывшая супруга исполнителя — блогер Айза-Лилуна Ай. В своем Telegram-канале Айза призналась, что ее огорчила новость о расставании пары.

«Знаю, что вам всем интересно про расставание Лехи с Раей. Я, конечно, все знаю. Я расстроилась. Общаюсь с обоими. Люблю их обоих. Но не хочу комментировать. Думаю, они сами знают, как им быть», — написала она.

Примечательно, что Айза и Разият успели подружиться. Последняя даже предлагала провести церемонии бракосочетания в один день. Весной этого года Гуф и его возлюбленная спровоцировали слухи о свадьбе, однако девушка опровергла эту информацию и заявила о том, что она не планирует выходить замуж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Айзы покорил вулкан Агунг на Бали.

