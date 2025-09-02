«Единственное желание»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в своем фильме

Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в своем фильме

Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что хотел бы пригласить президента США Дональда Трампа для съемок в новом фильме.

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — сказал Аллен во время подкаста с комиком и телеведущим Биллом Маром.

Он также напомнил о предыдущем сотрудничестве с Трампом на съемках картины «Знаменитость», вышедшей в 1998 году. В этом фильме будущий президент США исполнил роль самого себя. По словам режиссера, «с ним было приятно работать, и он оказался очень хорошим актером».

Аллен участвовал в онлайн-встрече в рамках Международной московской недели кино, проходившей с 23 по 27 августа в зале «Москино». Тогда он отметил, что всегда с интересом относился к российскому кинематографу и признался, что испытывает «только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу».

Украинский МИД резко раскритиковал участие режиссера в этом мероприятии. Кроме того, имя Аллена внесли в базу данных сайта «Миротворец»*, обвинив его в «публичной поддержке российской агрессии».

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.