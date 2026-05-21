На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы

У девочки детский церебральный паралич.

А сейчас — история, счастливый финал которой зависит от нас с вами. У трехлетней Евы из Нижегородской области детский церебральный паралич, из-за чего она не может передвигаться самостоятельно. Ребенку нужна дорогостоящая операция. Но в одиночку семья не справляется, и подарить малышке шанс на первые шаги можем мы с вами.

Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511 или отсканируйте QR-код на экране.

Трехлетняя Ева любит сказки про доброго доктора Айболита — того самого, который всегда спешит на помощь.

Долго сидеть даже у мамы на коленях Ева пока не может — мышцы быстро напрягаются и начинают болеть. Поэтому любимые книги ей часто читают лежа. Самостоятельно сидеть малышка может только на специальном стуле с фиксацией, а стоять — в вертикализаторе.

Первые месяцы своей жизни Ева провела в реанимации для новорожденных, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда врачи поставили тяжелый диагноз — перивентрикулярная лейкомаляция. Это серьезное поражение головного мозга, которое привело к детскому церебральному параличу.

«Я мечтаю, чтобы у нее было обычное, нормальное детство. Мы ходим гулять на детскую площадку. Она видит, что там все прыгают, бегают. И ей тоже этого очень хочется», — сказала мама Евы Анастасия Губанихина.

Несмотря на тяжелый диагноз, Ева растет очень любознательной и активной девочкой. Она любит читать, слушать сказки и старается постоянно двигаться вперед. Но спастика — постоянное болезненное напряжение мышц — буквально сковывает тело ребенка.

«Ей это мешает. Она не может сидеть самостоятельно из-за спастики в ногах. На четвереньки — одна нога полегче, она может ее свести на четвереньки, а вторая только выпрямляется и никак», — рассказала мама Евы Анастасия Губанихина.

За три года Ева перенесла множество курсов реабилитации, занятия со специалистами, ботулинотерапию. Но сейчас врачи говорят: ребенку необходим следующий и самый важный этап лечения — нейрохирургическая операция.

«Если не оказать помощь, то длительно существующая спастика приводит к контрактурам. Нарушается сама функция сустава. Он теряет подвижность, и если эту операцию сделать позже, она может быть неэффективна», — объяснил врач-нейрохирург, доктор медицинских наук Иван Волков.

После операции девочке потребуется еще и длительная реабилитация. Общая стоимость лечения — 1 360 000 рублей. Для мамы, которая одна воспитывает дочь, эта сумма огромная. И сейчас помочь Еве можем мы с вами.

Она уже доказала, что умеет бороться. Осталось совсем немного — поддержать маленькую девочку на пути к ее первым самостоятельным шагам.

Давайте вместе поможем Еве. Сделать это просто! Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Большое вам спасибо!

