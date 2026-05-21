Волонтеры продолжат поиски семьи Усольцевых с применением нового оборудования

В сентябре прошлого года туристы — пятилетняя девочка, ее родители и собака — пропали в районе Минской петли в Красноярском крае.

Как волонтеры будут искать Усольцевых после схода снега

Исчезновение семьи Усольцевых

Возобновленные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых будут вестись с использованием нового оборудования, позволяющего исследовать горную местность и преодолевать большие расстояния. Об этом журналистам ТАСС рассказал региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко.

«Новое оборудование позволяет летать нам дальше за счет, в первую очередь, увеличенного качества связи. На машине стоит мощная антенна, которая позволяет дрону летать за восемь километров и дальше», — сообщил он.

Величко также добавил, что волонтеры задействуют в поисках промышленный беспилотник, способный эффективно работать в любых погодных условиях. Таким образом район будет изучен более тщательно. Поисковики планируют передвигаться на полноприводном автомобиле, благодаря которому участники операции смогут задерживаться в определенной местности на несколько дней.

Прежде стало известно, что новые широкомасштабные поиски начнутся этой весной, а волонтеры попытаются воспользоваться потенциалом нейросетей в своей работе. В отряде «ЛизаАлерт» заявили, что активные действия пока невозможны из-за глубокого снега. При этом представители профессионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель» уже приступили к выполнению соответствующих задач.

Бизнесмен и опытный турист Сергей Усольцев (64 года), его жена, психолог Ирина Усольцева (48 лет), и пятилетняя дочь Арина вместе с собакой Ладой породы корги пропали в районе Минской петли. Они направлялись к горе Буратинка. Они перестали выходить на связь с 28 сентября прошлого года. Семью искали более полутора тысяч человек, они исследовали более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров лесного массива. 12 октября активная фаза была завершена без результата.

Усольцевы — не единственные исчезнувшие туристы в красноярской тайге. Ранее 5-tv.ru писал о тайнах Минской петли и других ее жертвах и связанных с ними легендах.

