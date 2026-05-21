Увлеклась охотой: в Охотском море спасли застрявшую на отмели белуху

Животное несколько часов поливали водой, пока в Ольский лиман не вернулся прилив.

Фото, видео: ВКонтакте/МЧС Магадан; 5-tv.ru

Появились кадры спасательной операции в Охотском море. Там сегодня белуха застряла на отмели в Ольском лимане. Скорее всего, она увлеклась охотой — у побережья начался нерест сельди — и просто не заметила отлива. Несколько часов неравнодушные жители поселка, волонтеры и сотрудники МЧС поливали белуху, чтобы она не умерла, пока не вернется большая вода.

Общими усилиями животное удалось спасти. После прилива белуху подтолкнули, и она ушла в море.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ранее спасенного горбатого кита выпустили в Северное море. Крупное млекопитающее доставили в район примерно в 70 километрах к северу от датского города Скаген на специальной барже. Специалисты пытались помочь ослабленному животному вернуться в Атлантику.

