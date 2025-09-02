«Удивительный человек»: в Белгороде прошло отпевание «железной бабушки» Марии Колтаковой

В Белгороде прошло отпевание железной бабушки Марии Колтаковой

Отпевание ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Белгорода Марии Денисовны Колтаковой, известной как «железная бабушка», прошло в Преображенском кафедральном соборе Белгорода.

Мария Денисовна умерла на 104-м году жизни. Она — участница Курской битвы. Звание «железной бабушки» получила за военные подвиги и активную жизнь в мирное время.

В годы войны Мария Колтакова работала санитаркой, за четыре дня самостоятельно вынесла с поля боя более 300 раненых. Была дважды ранена, а затем — похоронена заживо.

«Марина Денисовна Колтакова долгие годы сотрудничала с „Фондом мира“. Она являлась почетным членом правления и многие мероприятия мы проводили совместно. Мы ездили по районам, мы посещали школы», — рассказал заместитель председателя Белгородской региональной общественной организации ветеранов войны Анатолий Бурик.

Он поделился, что вместе с Марией Денисовной посещал учебные заведения, чтобы показать современной молодежи, как нужно жить, если они хотят оставить о себе память на этой земле.

«Мария Денисовна удивительный человек. Псевдоним — „железная бабушка“ — и это действительно так. Она любила жизнь, она любила людей. Она долгожитель, прожила большую жизнь. Конечно, очень жаль. Ее будет не хватать», — добавил председатель Правления Белгородского регионального отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Владимир Носов.

По его словам, Мария Колтакова — человек большой силы воли, жизнелюбия и мужества. Она — настоящий патриот своей страны.

«Она по достоинству оценена правительственными наградами, ее дело будет жить вечно. Мы сделаем все возможное, чтобы увековечить ее память и передавать ее добрые боевые дела нашей молодежи из поколения в поколение», — заключил Носов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на 104-м году жизни умерла «железная бабушка» Мария Колтакова.

