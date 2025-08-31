На 104-м году жизни умерла «железная бабушка» Мария Колтакова

София Головизнина
София Головизнина

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы была известна как «железная бабушка».

На 104-м году жизни умерла «железная бабушка» Мария Колтакова

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

В возрасте 103 лет скончалась Мария Денисовна Колтакова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мария Колтакова — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы. За ее подвиги и активную послевоенную жизнь ее прозвали легендарной «железной бабушкой».

Во время Великой Отечественной войны Мария Колтакова работала санитаркой и за четыре дня вынесла с поля боя более 300 раненых. Она получила две ранения и даже была похоронена заживо — но выжила всем врагам назло.

Она является 16-кратным рекордсменом российской Книги рекордов. Ветеран принимала участие в турнире по стрельбе из пневматического пистолета, став самой возрастной участницей. Также она стала самым возрастным участником спортивных соревнований по джип-триалу.

«Железная бабушка» участвовала в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии, управляла танком Т-72, летала — в составе экипажа — на планере «Бланик» Л-13 в Белгородской области. Свой столетний юбилей Мария Денисовна отметила, целых 100 секунд простояв на гвоздях.

