По-хорошему договорились: в России растет число соглашений по алиментам

В России растет число соглашений по алиментам

В 2025 году в России заметно выросло количество алиментных соглашений — на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Это указывает на усиливающееся стремление решать алиментные вопросы мирным путем, без обращения в суд. Подробнее об инструментах получения выплат на детей — в материале «Известий».

По соглашению сторон

С начала года нотариусы оформили 17,5 тыс. соглашений об уплате алиментов, сообщили в ФНП.

Алиментное соглашение помогает обеспечить защиту прав детей на получение финансовой поддержки в тех случаях, когда родители разводятся. Нотариальное удостоверение является обязательным и обеспечивает законность условий такого документа, позволяет учесть интересы всех сторон, пояснили в ФНП.

Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

Если обязательства по алиментам не выполняются, получатель может сразу обратиться к судебным приставам — суд не потребуется.

Так, например, в Ростовской области мужчина накопил долг в 40 млн рублей перед несколькими детьми.

Поскольку у бывших супругов было алиментное соглашение, а оно обладает исполнительной силой, женщина смогла обратиться напрямую к приставам и взыскать эти деньги без судебных разбирательств, сообщили в палате.

Формат выплат — гибкий

Нотариус составляет текст соглашения, в котором фиксируются сроки, порядок и сумма перечислений, возможная индексация и штрафы за задержки.

Платежи могут быть определены как фиксированной суммой, так и в виде доли от заработка. Однако установленный законом минимум должен соблюдаться: ¼ дохода на одного ребенка, ⅓ — на двоих, ½ — на троих и более.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перед заверением документа нотариус проверяет справки о доходах плательщика, включая все источники: работа, аренда, подработка и прочее.

Иногда родители договариваются о том, что плательщик алиментов будет предоставлять справки периодически, и включают положение о корректировке размера алиментов, — рассказали в ФНП. В одном из случаев стороны решили изменить условия действующего соглашения — увеличить размер алиментов, потому что плательщик нашел работу с более высокой зарплатой.

Оплата не только деньгами

Соглашение может предусматривать передачу недвижимости — квартир или долей — в счет алиментов, что также помогает уладить имущественные разногласия. Кроме того, в документ можно включить расходы на кружки, обучение у репетитора, медицинские услуги и отдых ребенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Заключить соглашение можно у любого нотариуса, без привязки к месту жительства или пребывания. Исключение составляют случаи, когда в счет уплаты алиментов родитель передает недвижимость: тогда соглашение подписывают в том субъекте, где она находится. Если бывшие супруги живут в разных регионах или просто не хотят встречаться за одним столом, алиментное соглашение можно удостоверить дистанционно при участии двух разных нотариусов», — уточнили в палате.

Часто выплаты носят комбинированный характер: часть — деньгами, остальное — в виде продуктов, одежды или оплаты коммунальных услуг. Такой подход позволяет учитывать реальные потребности семьи.

Еще одна история из практики: семья жила в сельской местности, доход у обоих родителей был невысоким, рассказали в ФНП. При разводе они заключили алиментное соглашение, по которому, помимо выплаты соответствующей части дохода, мужчина обязался передавать детям еще и овощи со своего огорода, молоко, мясо. В другом случае мать хотела, чтобы ребенок занимался танцами. Отец же настаивал на спорте. Ребенку при этом нравилось и то, и другое. Поэтому родители прописали в соглашении, что мать оплачивает танцы, а отец — спорт.

Проверка добросовестности

«При удостоверении соглашения нотариус беседует с родителями, выясняет действительные потребности детей и платежеспособность плательщика алиментов, рассказывает, каким образом алименты могут выплачиваться», — рассказали в пресс-службе ФНП.

Нотариус также обязан убедиться, что никто из родителей не оказывает давления на другого, и обе стороны осознают все последствия подписания. Цель — не допустить злоупотреблений.

Фото: Global Look Press/Erik Buraas

Иногда родители намеренно занижают алиментные выплаты, чтобы сохранить право на льготы. Или, напротив, завышают — чтобы скрыть доходы от взыскателей.

В первую очередь нотариус убеждается в том, что соблюдены интересы ребенка, заверили в ФНП. Поэтому в случаях, когда у родителей явно иные мотивы, он предложит изменить условия или вовсе откажет в удостоверении документа.

Когда соглашения недостаточно

Нормативная база по взысканию алиментов включает не только положения Семейного кодекса, но и нормы из закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса.

«Например, п. 2 ст. 115 СК РФ предусмотрена гражданско-правовая ответственность в форме неустойки в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Помимо неустойки, норма предусматривает обязанность неплательщика алиментов компенсировать убытки, вызванные несвоевременной уплатой, в той части, в которой они не покрыты неустойкой», — рассказывает юрист, руководитель отдела судебного сопровождения консалтинговой группы vvCube Полина Перехода.

Среди других возможных последствий — лишение родительских прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Лишение родительских прав — это специальная мера ответственности, применяемая только в крайних случаях, когда защитить права и интересы ребенка иным способом не представляется возможным, пояснила Перехода. Лишение родительских прав означает полную утрату юридической связи между родителем и ребенком. Зачастую это заставляет одуматься нерадивого родителя.

К санкциям могут относиться и арест имущества, ограничения на выезд за границу, лишение водительских прав — все это предусмотрено законом «Об исполнительном производстве».

За нарушения, попадающие под ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, могут применяться обязательные работы (до 150 часов), административный арест (10–15 суток) или штраф до 20 тыс. рублей.

«В случае повторного совершения аналогичного деяния в течение года с момента привлечения к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, неплательщик алиментов может быть привлечен уже к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. За совершение преступления, предусмотренного названной нормой, виновный может быть наказан исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года», — говорит собеседница «Известий».

Судебный путь — не исключен

По словам юриста Аллы Георгиевой, дела о взыскании алиментов рассматриваются судами довольно оперативно. Если речь о гражданском производстве, то обычно иск рассматривается в течение месяца, заявила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако случается, что плательщик, несмотря на судебное решение, продолжает уклоняться от реального исполнения обязательств. В этом случае необходимо обратиться в суд с иском об изменении порядка взыскания алиментов. Закон предусматривает возможность изменить установленный ранее порядок взыскания алиментов. Например, перейти от взыскания в долевом соотношении от дохода к взысканию в твердой денежной сумме.

Георгиева добавила, что бывают нарекания к действиям судебных приставов. Например, суд взыскал, а пристав ничего не делает — не арестовывает имущество, в этом случае стоит написать жалобу на действия исполнителя в вышестоящие инстанции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.