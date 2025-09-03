«Тяжелые испытания»: Нарышкин напомнил об общих исторических уроках времен Второй мировой

Нарышкин заявил о схожем историческом опыте народов СССР и Китая

Народы Советского Союза и Китая вместе отстаивают право на историческую правду о Великой Победе, так как прошли через схожий опыт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе пленарной сессии Международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», проходящей в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Перенеся беспрецедентно тяжелые испытания, народы Советского Союза и Китая сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, понесли наибольшие потери. Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе, как общей ценности для всего человечества», — отметил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что основой сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона является совместная борьба против попыток реабилитации идей нацизма и милитаризма. Кроме того, он отметил, что сохранение памяти об исторических фактах времен Второй мировой войны является залогом глобальной безопасности.

«Уверен, что предстоящая дискуссия, участие в которой примут историки сразу из нескольких дружественных России стран Азиатско-Тихоокеанского региона, несет серьезный вклад в осмысление событий восьмидесятилетней давности», — уточнил Нарышкин.

Также, по его словам, данное мероприятие окажется полезным для совместной научной работы, направленной на изучение этого периода истории.

