«Стриптиз-клуб на сцене Лужников»: Мизулина грозит Криду Следственным комитетом

Екатерина Мизулина назвала концерт Крида стриптизом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала слова Егора Крида его о недавнем эротическом перформансе во время концерта в московских Лужниках. Похоже, между Кридом и Мизулиной началась настоящая перепалка.

Отправной точкой истории стало само выступление исполнителя, где танцовщица в откровенном наряде залезла на него и поцеловала в губы. Мизулину и некоторых общественников возмутил сей перфоманс, так как в зале присутствовали несовершеннолетние — возрастное ограничение на концерте было 12+. Она предупредила, что обратится в СК.

Крид в ответ решил припомнить Екатерине ее поцелуй с ее возлюбленным, заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, который произошел перед «восьмилетними детьми». По его словам, вот это было настоящим совращением несовершеннолетних и обесцениванием семейных ценностей, а его действия — красиво поставленный сценический номер.

«Я лишь выражаю мнение людей, которые пришли в нашу организацию. В адрес Лиги поступили обращения от родителей детей, которые были на мероприятии. Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети. Каждый из них готов лично написать заявление в СК. И поверьте, они это сделают. Своими публикациями они еще больше привлекли внимание всего общества и правоохранительных органов к стриптиз-клубу на сцене Лужников», — ответила ему на это Мизулина.

На стадионе «Лужники» 31 августа собралось больше 86 тысяч поклонников творчества Егора Крида. В социальных сетях тут же стали появляться видео с концерта с негативными отзывами. Фанаты были шокированы представлением. Хоть Крид и обещал доработать номер, чтобы он не вызывал вопросов в следующий раз, оценку его уже прошедшему концерту будут давать в Следкоме.

