Более 150 тысяч россиян стали обладателями участков в рамках программы «Гектар»

Более 150 тысяч россиян получили земельные участки в рамках программы «Гектар», сообщил директор департамента Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

«151 тысячу нас, собственно, получателей. Граждан, которые получили гектар, 35 тысяч уже у нас предоставлено в собственности или в аренду», — отметил он в ходе сессии «Дальневосточный гектар: от фермерского хозяйства до креативных индустрий» в рамках Восточного экономического форума — 2025.

Половина получивших землю используют ее для строительства своих домов, около трети занимаются сельским хозяйством. Еще примерно пятая часть занимается предпринимательством и туризмом, дополнили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Смоляк назвал программу успешной и востребованной, она будет реализовываться и дальше.

«Гектар» действует уже девять лет. Сейчас ее участниками являются 11 регионов Дальневосточного округа и восемь регионов или их частей Арктической зоны России.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие.

Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

