Косплеит Мадуро: Рубио повторил образ экс-президента Венесуэлы

Александра Якимчук
Латиноамериканского политика похитили американские военные в январе 2026 года.

Марк Рубио в спортивном костюме Nikе Николаса Мадуро — фото

Фото: x.com

Рубио надел тот же костюм, что был на Мадуро в момент похищения

Госсекретарь США Марк Рубио надел тот же спортивный костюм, что был на бывшем президенте Венесуэлы Николасе Мадуро во время похищения последнего. Соответствующие фото с представителем Соединенных Штатов в социальных сетях опубликовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Рубио выбрал образ Мадуро для перелета в Пекин. На борту номер один (Air Force One) и сделали снимок.

Интересно, что после похищения венесуэльского политика 3 января 2026 года и распространения в СМИ и социальных сетях кадров с места событий, спрос на спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором был Мадуро, резко вырос. Популярность привела к подорожанию модели. До похищения комплект стоил 180 долларов, после цена на некоторых площадках возросла до тысячи долларов.

США провели спецоперацию для того, чтобы похитить Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона. Супруги вину не признали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мадуро находится в тюрьме Бруклина, в изоляторе размером два на три метра. Внутри помещения располагаются металлическая кровать, туалет и раковина.

