Подмосковные выпускники получат по 100 тысяч рублей за максимальный балл на ЕГЭ

Выпускники школ Московской области, покорившие на ЕГЭ максимальную планку сразу по двум и более предметам, заработают единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что основной экзаменационный период стартует уже 1 июня и финиширует 9 июля, а у самых упорных и талантливых ребят сейчас есть мощная мотивация выложиться по полной.

«Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — уточнил Брынцалов.

Поддержка не только ученическая. Власти региона предусмотрели серьезное вознаграждение и для наставников. Педагог, чьи подопечные дважды и более раз добились высшего балла, может рассчитывать на 150 тысяч рублей.

Парламентарий поделился и свежей статистикой: в прошлом году 31 подмосковный выпускник получил сто баллов по двум или более дисциплинам. Из них двое стали триумфаторами с 300 баллами по трем предметам, остальные набрали по 200 баллов за два экзамена.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении сенатора Гибатдинова, который напомнил, что в этом году аттестат дается при минимальных 24 баллах по русскому языку и семи баллах (оценка «три») по базовой математике.

