Не привилегия, а обязанность: как часто УК должна ремонтировать подъезд в доме

Общественник Бондарь: УК обязана ремонтировать подъезды каждые 3–5 лет

Управляющая компания (УК) жилого дома обязана ремонтировать подъезд каждые три-пять лет. Об этом изданию Газета.ру рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Требовать за ремонт дополнительной оплаты УК не имеет права. Чистый и аккуратный подъезд — не особая привилегия, как думают некоторые жильцы, подчеркнул Бондарь. Владельцы квартир —не гости, а хозяева в доме, тогда как управляющие — лишь наемные работники, обязанные поддерживать порядок.

Частота в три-пять лет — средний показатель. Конкретная периодичность работ зависит от типа здания и того, насколько быстро изнашивается отделка.

Если подъезд требует ремонта, а УК игнорирует это, жильцы имеют право составить коллективное обращение властям, зафиксировав все нарушения на фото. В обязанности управляющих входит уход за отделкой в местах общего пользования, окнами и дверями.

Если в подъезде разбили окно или вырвали почтовый ящик, УК обязана восстановить поврежденную фурнитуру сразу, не дожидаясь планового ремонта.

