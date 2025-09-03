В Лиссабоне при сходе фуникулера с рельсов погибли 15 человек

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 13 0

Есть пострадавшие.

В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов

Фото: Reuters/PEDRO ROCHA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате схода с рельсов фуникулера в центре Лиссабона 15 человек погибли. Пострадали 18 человек, среди них — пятеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CNN Portugal.

На месте инцидента продолжают работать спасательные службы, которые предпринимают усилия по извлечению людей, застрявших в поврежденной конструкции. Точные причины произошедшего пока не установлены.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования родственникам погибших. В своем заявлении он отметил, что глубоко сожалеет о случившемся, а также выразил надежду на оперативное выяснение обстоятельств трагедии компетентными инстанциями.

Это не первый случай аварии на данном фуникулере: в 2018 году он уже сходил с рельсов из-за неполадок в системе обслуживания. Тогда обошлось без пострадавших.

Фуникулер «Глория» — визитная карточка города. Обычно достопримечательность пользуется популярностью у туристов, они являются его главными посетителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:15
Чистим правильно: как выбрать зубную щетку
22:54
«Даже не думал»: Трамп назвал парад в Пекине неподходящим для себя местом
22:51
В Лиссабоне при сходе фуникулера с рельсов погибли 15 человек
22:35
«Все может быть»: Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной
22:16
«Нужно просто кайфовать»: Любовь Успенская обратилась к зрителям
21:58
Бабье лето продолжает радовать столицу: как долго продлится период потепления

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025