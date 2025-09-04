Мария Захарова встретилась со студентами на полях ВЭФ-2025

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 7 0

Темой обсуждения стало 80-летие окончания Второй мировой войны.

Захарова встретилась с молодыми учеными на полях ВЭФ-2025

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась со студентами и молодыми учеными в лектории Общества «Знание» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Встретились с ребятами-студентами, молодыми специалистами, учеными из разных городов Приморского края и поговорили, в первую очередь, о 80-летии окончания Второй мировой войны, значении Победы, о взаимосвязи событий сегодняшнего дня с той эпохой», — отметила дипломат.

Кроме того, на встрече обсудили темы преодоления 1990-х годов в России, разрыва исторической памяти, а также семьи и традиций.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова заявила о неготовности Запада к работе над первопричинами кризиса на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
ИИ в руках киберпреступников: нейросети становятся инструментом цифрового шантажа
3:45
Захарова: Лавров примет участие в восьмом раунде диалога РФ — ССАГПЗ
3:39
Захарова заявила о намерении делегации РФ продвигать интересы страны в ООН
3:30
Очередной пришелец: астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
3:15
Мария Захарова встретилась со студентами на полях ВЭФ-2025
2:52
Путин ответил на вопросы по итогам визита в Китай: главное

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни
«Такого понятия не существует»: пульмонолог развеял миф о «кашле курильщика»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025