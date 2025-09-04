Мария Захарова встретилась со студентами на полях ВЭФ-2025

Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась со студентами и молодыми учеными в лектории Общества «Знание» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Встретились с ребятами-студентами, молодыми специалистами, учеными из разных городов Приморского края и поговорили, в первую очередь, о 80-летии окончания Второй мировой войны, значении Победы, о взаимосвязи событий сегодняшнего дня с той эпохой», — отметила дипломат.

Кроме того, на встрече обсудили темы преодоления 1990-х годов в России, разрыва исторической памяти, а также семьи и традиций.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова заявила о неготовности Запада к работе над первопричинами кризиса на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.