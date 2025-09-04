«Практически выбрана площадка»: филиал «Росатома» появится в Приморье до конца года

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

В регионе будет создан атомный кластер.

Лихачев анонсировал появление филиала «Росатома» в Приморье до конца года

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава «Росатома» Лихачев заявил об открытии филиала компании в Приморье

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на сессии «Электроэнергия для Дальнего Востока», проходящей в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025), заявил, что до конца 2025 года в Приморье появится филиал госкорпорации.

По его словам, работы на площадке будущей атомной электростанции (АЭС) в регионе планируется начать в 2026 году.

«Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году», — заявил Лихачев.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия поможет Китаю перегнать США в сфере атомной энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:35
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Виолетты
5:10
Захарова: Россия отслеживает учения НАТО Namejs
4:49
«Практически выбрана площадка»: филиал «Росатома» появится в Приморье до конца года
4:33
Захарова заявила о противоречивой позиции США в урегулировании конфликта на Украине
4:10
На гребне Тихого: туризм на Дальнем Востоке набирает обороты
4:00
ИИ в руках киберпреступников: нейросети становятся инструментом цифрового шантажа

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
На фестивале Burning Man в США погиб россиянин
Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025