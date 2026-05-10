Кровавая месть за многоженство: женщина отрезала мужу пенис из-за измены

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Она расправилась с супругом после его предложения привести в дом бывшую возлюбленную.

Женщина отрезала мужу пенис из-за супружеской измены детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: женщина отрезала мужу пенис из-за измены

В итальянском городе Ангри женщина кухонным ножом отрезала пенис своему мужу из-за его желания поселить в их общем доме свою первую супругу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кровавый инцидент произошел после того, как 41-летний выходец из Бангладеш нашел новое просторное жилье в провинции Кампания. Мужчина планировал, что площади частного дома хватит для совместного проживания сразу с двумя спутницами жизни, однако его нынешняя 35-летняя жена выступила категорически против такой идеи.

Когда глава семейства отказался идти на компромисс, женщина дождалась, пока он уснет после обеда, и совершила нападение.

Пострадавший, истекая кровью, сумел выбраться на балкон второго этажа и начать звать на помощь. Его крики услышали случайные прохожие, которые вызвали экстренные службы и попытались оказать первую помощь до приезда медиков.

Очевидцы даже поместили ампутированный орган в лед, надеясь на успех последующей операции. Тем не менее в больнице города Ночера-Инфериоре хирурги констатировали, что восстановить ткани невозможно из-за их критического повреждения. Врачам удалось лишь остановить сильное кровотечение и спасти жизнь пациента.

Прибывшие на место происшествия карабинеры обнаружили подозреваемую в состоянии глубокого шока — она бродила по дому, все еще сжимая в руках окровавленное орудие преступления.

Женщину немедленно взяли под стражу, предъявив ей обвинение в покушении на убийство. Сейчас следователи проверяют состав последнего обеда мужчины, чтобы выяснить, не подсыпала ли супруга в пищу снотворное или психотропные вещества перед атакой.

Юрист Анджело Пизани, предложивший пострадавшему бесплатную защиту, назвал случившееся актом беспрецедентной жестокости, который заслуживает самого строгого осуждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
«Вау, вот это взрыв»: мощная вспышка произошла на Солнце
23:38
Более двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве после зимы
23:18
Собянин: Завершено строительство двух подземных переходов на юго-западе Москвы
23:00
Человечество не доживет до XXII века: ИИ проанализировал версии конца света
22:42
Шестерых детей госпитализировали после ДТП под Омском
22:30
Кровавая месть за многоженство: женщина отрезала мужу пенис из-за измены

Сейчас читают

«Мы можем сделать все»: Ирина Шейк обратилась к матерям
Шишка вместо ужина, огурец на завтрак: на каких странных диетах сидят российские звезды
Опасный хлеб: как привычные углеводы незаметно разрушают метаболизм
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео