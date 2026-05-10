Минобороны Латвии возглавит полковник, работающий на Украине

В Латвии определились с кандидатом на пост министра обороны. Кресло главы ведомства займет полковник Райвис Мелнис, который сейчас работает на Украине. Об этом на своей странице в социальных сетях написала премьер-министр республики Эвика Силиня.

«Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Отныне оборонную сферу должен возглавлять профессионал», — написала Силиня в личном блоге.

По словам главы правительства, прежний министр утратил доверие общества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главным фактором для ухода в отставку предыдущего главы ведомства Андриса Спрудса послужил инцидент с украинскими дронами, произошедший 7 мая. Несколько дронов вторглись на территорию Латвии. Один из них разбился на нефтебазе в городе Резекне, повредив четыре резервуара.

Спрудс подчеркнул, что принял решение покинуть пост министра, чтобы не вовлекать латвийскую армию в политическую кампанию.

