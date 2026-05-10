«Эффект ноцебо»: как негативные ожидания вызывают реальные болезни

The Guardian: негативные ожидания вызывают реальные болезни

Негативные ожидания пациента могут приводить к реальному ухудшению его самочувствия из-за эффекта ноцебо. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на научного обозревателя Хелен Пилчер.

Данный феномен является прямой противоположностью плацебо и доказывает тесную взаимосвязь между человеческим разумом и физиологическими процессами в организме.

Исследователи подчеркнули, что плохие мысли способны не только имитировать симптомы инфекций, но и значительно продлевать течение заболеваний.

В качестве примера Пилчер приводит личный опыт, когда она в шутку сообщила мужу о якобы токсичном загрязнении пива, которое он пил. Несмотря на отсутствие реальной угрозы, мужчина моментально почувствовал тошноту.

Научные данные подтверждают масштаб проблемы. Анализ 12 клинических испытаний вакцины против коронавируса показал, что около 76% побочных эффектов у участников были вызваны именно эффектом ноцебо, а не составом препарата.

«Эффект ноцебо возникает, когда мрачные ожидания приводят к негативным последствиям для здоровья», — пояснила автор.

Подобные реакции фиксировались и в лабораторных условиях, когда пациенты ощущали усиление боли или одышку, просто поверив в негативное воздействие абсолютно безвредных веществ.

Современные технологии, включая социальные сети, ускоряют распространение подобных симптомов среди населения. Это было заметно по вспышкам массовых тиков у подростков во время пандемии.

Влияние психики на тело подтверждается и экспериментами Гарварда и Стенфорда. Уровень гормонов или сахара в крови у испытуемых менялся в зависимости от того, какую информацию они получали о калорийности еды или течении времени.

Исследования на животных также выявили прямую цепочку связей между нейронной активностью мозга и работой иммунитета. Специалисты призывают пересмотреть устаревшие взгляды на медицину, чтобы учитывать психологические факторы как важную часть диагностики и лечения.

