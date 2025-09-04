Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае прошел в атмосфере дружбы и добрососедства. Об этом «Известиям» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Посмотрите, абсолютно мирная повестка, слова „дружба“, „добрососедство“, „сотрудничество“, „взаимоуважение“ — эти слова доминировали, они наполнили эти дни: саммит ШОС, переговоры в Пекине, участие в торжественном параде по случаю юбилея окончания Второй мировой войны», — рассказала Захарова.

Она уточнила, что формирование многополярного мира — долгий и динамичный процесс. В настоящий момент он активно развивается.

«Поэтому в этом смысле, конечно, вот этим полюсам, этим центрам в многополярном мире, им должно быть, что сказать в цивилизационном плане. Не только ресурсная база, это не только кадровая база, это именно исторический процесс развития, который отшелушивал, отсеивал через исторический опыт важное, нужное, правильное», — сказала Захарова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коррупция на Украине дикая, первобытная и тотальная.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.