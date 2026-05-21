Саперы группировки «Центр» разминируют ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

Военные инженеры обезвреживают мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные предметы.

Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр» ведут работы по разминированию участков дорог и местности на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Населенные пункты региона подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Противник применяет кассетные и минометные снаряды, а также дистанционно минирует местность, сбрасывая самодельные взрывоопасные предметы.

Саперы обнаруживают и обезвреживают мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные предметы. В подвалах жилых домов они также находят оставленные украинскими боевиками боеприпасы. Снаряды, сброшенные с беспилотников и не сработавшие при падении, уничтожают на месте с помощью накладных зарядов.

Для инженерной разведки и разминирования дорог военные применяют наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер». Машина работает дистанционно и позволяет выполнять задачи без прямого риска для саперов. На платформе установлен электромагнитный трал, который создает импульс на расстоянии до шести метров и помогает инициировать подрыв боеприпасов с электронными взрывателями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

