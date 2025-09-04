«Гайз, эти траблы полный кринж»: Путин расширил словарный запас во Владивостоке

София Головизнина
София Головизнина Журналист 45 0

В поездке глава государства посетил филиал Национального центра «Россия».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Путину рассказали, что значит слово «кринж» во Владивостоке

В рамках визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин пополнил словарный запас молодежным сленгом. О новых выражениях, в том числе о «кринже», «гайзе», «траблах» и «чилловой катке», ему рассказали в филиале Национального центра «Россия».

«Сленг сейчас вот такой — может быть <...> «Гайз, эти траблы — полный кринж», а высокий [стиль] — «Друзья, эти неурядицы — совершенный вздор», — объяснила Путину разницу директор центра Наталья Виртуозова.

В «России» президенту не только рассказали о молодежных словах, но и продемонстрировали, как сейчас сленг используется в бытовой жизни.

 

