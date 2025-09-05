Не беременна? Жена Гарика Харламова показала фигуру на кинопремьере

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 23 0

Катерина Ковальчук удивила поклонников изменениями во внешности.

Не беременна? Жена Гарика Харламова появилась на красной дорожке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Жена Гарика Харламова появилась на красной дорожке после слухов о беременности

Актриса Катерина Ковальчук, жена актера и телеведущего Гарика Харламова удивила фанатов постройневшей фигурой. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Звезда посетила премьеру сериала Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается» в кинотеатре «Октябрь». Нарядом для красной дорожки Ковальчук выбрала облегающее длинное черное платье с разрезом на бедре. Наряд подчеркнул фигуру актрисы, и стало заметно, что она сильно сбросила вес.

Прежде ходили слухи, что Катерина в положении, но в облегающем платье стало более, чем очевидно, что это не так.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что супруга Гарика Харламова вернулась в социальные сети после длительного перерыва, объяснив, что провела время у бабушки в деревне без мобильной связи. Она поделилась снимками природы, а также показала свой дачный стиль, представ в джинсах и объемном свитшоте. Именно тогда некоторые поклонники предположили, что Ковальчук может скрывать растущий живот.

