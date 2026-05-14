«Катастрофа для первого лица»: что означает арест Ермака по делу о коррупции

Главная новость этого дня, которая пришла с Украины. Бывшего главу офиса Зеленского и одного из самых влиятельных людей в стране Андрея Ермака сегодня отправили под стражу — на два месяца. Следствие утверждает, что он отмывал миллионы долларов через строительство элитных коттеджей.

Но чем сильнее развивается этот коррупционный скандал, тем больше он напоминает мрачный сериал с элементами оккультизма, в финале которого может выйти из сумрака главный злодей. Детали знает корреспондент «Известий» Мария Коровина.

«Плутон в Скорпионе» зашел за здание суда в Киеве. Этот антикоррупционный расклад получится прочитать даже без взгляда на хрустальный шар.

«Наложить на подозреваемого Андрея Борисовича Ермака, родившегося 21 ноября 1971 года, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней», — огласил судья.

Кризисный аркан выпал тому, кто последние годы ощущал себя чуть ли не самой влиятельной фигурой в стране. А заодно и максимально лояльной ко всему оккультному. Эхо былого величия — перед десятками телекамер. В суд Ермак явился в часах Rolex почти за миллион, если переводить на рубли. Вот и сейчас Ермак намекает на неких влиятельных друзей, которым ничего не стоит вытащить его из СИЗО под солидный залог.

— Вы собираете деньги, правильно?

— Я не готовился к такому. Я думаю, что достаточно знакомых, друзей. Надеюсь, может кто-то из них сможет помочь с этим. Ну, необходимые средства, их не так уже много требуется, — ответил экс-руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

Не так уж много — 140 миллионов гривен. Это более 200 миллионов рублей. Если же кто-то из проворовавшихся друзей Ермака раскошелится, на него наденут электронный браслет и запретят выезд из Киева. Никаких контактов с Миндичем и Чернышовым, которые вместе строили виллы в пресловутом поселке «Династия» на украденные во время конфликта миллионы. Если точнее, то десять — и все на строительных откатах.

«Если друзья украинского лидера наживаются на войне, то какая у него мотивация ее прекращать? А если, не дай бог, он сам наживается на войне? Представьте себе такую ситуацию. Это очередное правительство, которое недооценивает украинское общество, и думает, что может его обмануть, создавая видимость круглосуточной работы по спасению страны, и одновременно строя особняки», — отметил глава отдела расследований газеты «Украинская правда» Михаил Ткач.

В Европе, которая радостно спонсировала всю эту компанию, кажется, стали что-то подозревать. Немецкие журналисты послушали пленки НАБУ, на которых Ермак обозначен как «R-2». Но есть на записи и более интересные фигуранты.

«Кто же этот загадочный „R-1“? Есть мнение, что речь о самом Владимире Зеленском, хотя власти об этом открыто не говорят. Ермак был так тесно и так долго связан с Зеленским, что вся эта история грозит стать катастрофой для первого лица», — пишет газета Der Spiegel.

И все же самый ощутимый удар от НАБУ по Ермаку — запрет на общение с Вероникой Фэн-шуй. В миру Аникевич. Той самой, с которой тот советовался перед каждым кадровым назначением. Говорят, даже порчу на врагов вместе наводили. Интересно, как без нее бывший глава офиса президента справится с тем, что в СИЗО как-то все не по фэн-шую.

«Воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве, в том числе с Аникиевич», — подчеркнул судья.

И вот совсем уж дикая деталь. По слухам, песок для строительства того самого элитного кооператива «Династия» незаконно вывезли с территории кладбища. Не ясно, было ли это сделано по совету колдуньи, но весь этот трагифарс в стиле «Макбета с Банковой», скорее всего, похоронами политическими и закончится.

