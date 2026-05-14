Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей

Эфирная новость 23 0

Только за первый квартал поставлено почти семь миллиардов кубометров топлива.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей за последние четыре года.

Как пишет немецкое издание Die Welt, с января объем поставок нашего СПГ за границу вырос сразу на 16% по сравнению с тем же периодом за прошлый год.

Всего за первый квартал другие страны получили почти семь миллиардов кубометров российского топлива, и все идет к дальнейшему увеличению транзита, причем главными покупателями неожиданно оказались Франция, Испания и Бельгия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое правительство Венгрии намерено снижать зависимость от России в энергетической сфере, однако в ближайшее время не планирует разрывать поставки российских нефти и газа. Об этом на слушаниях в парламентском комитете по делам Евросоюза заявила кандидат на пост министра иностранных дел страны Анита Орбан.

По ее словам, министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» и новый премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что все соглашения по проекту АЭС «Пакш-2» подвергнутся ревизии, а часть из них может быть расторгнута.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Недостойная наследница: дочь Градского судится с вдовой музыканта
18:25
Мертвецки пьяна: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением
18:21
Пациент: что известно о напавшем на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога
18:17
«Катастрофа для первого лица»: что означает арест Ермака по делу о коррупции
18:10
Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей
18:01
Разногласия и уроки истории: что стоит за переговорами США и Китая

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео