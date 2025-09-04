Дегтярев: пиво могут вернуть на стадионы

Россия готовится с триумфом вернуться на Олимпиаду, об этом в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, речь про игры в США, которые пройдут через три года. На них наша сборная планирует выступить в полном составе. Но сейчас главная задача — восстановить права наших спортсменов.

Дегтярев анонсировал и большие перемены в российском футболе. Они коснутся лимита на легионеров, зарплат игроков. Министр также не исключил, что на спортивные арены могут вернуть пиво. По его словам, в условиях запрета болельщики делают кассу ларькам у стадионов, хотя эти деньги могли бы пойти на развитие спорта.

«Пиво для болельщика никакого отношения к спорту формально не имеет. Болельщики — это субъекты спорта, но это не спортсмены. Они ходят на зрелище, могут пойти в театр, музей, на стадион. У меня вопрос: почему в филармонии, в театре в буфете можно выпить и крепкий алкоголь, чем хуже эти же люди, которые приходят на зрелище на стадион?» — прокомментировал министра спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев.

