Дегтярев: пиво могут вернуть на стадионы

Эфирная новость 28 0

Министра спорта РФ отметил, что в условиях запрета болельщики делают кассу магазинам у спортобъектов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия готовится с триумфом вернуться на Олимпиаду, об этом в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, речь про игры в США, которые пройдут через три года. На них наша сборная планирует выступить в полном составе. Но сейчас главная задача — восстановить права наших спортсменов.

Дегтярев анонсировал и большие перемены в российском футболе. Они коснутся лимита на легионеров, зарплат игроков. Министр также не исключил, что на спортивные арены могут вернуть пиво. По его словам, в условиях запрета болельщики делают кассу ларькам у стадионов, хотя эти деньги могли бы пойти на развитие спорта.

«Пиво для болельщика никакого отношения к спорту формально не имеет. Болельщики — это субъекты спорта, но это не спортсмены. Они ходят на зрелище, могут пойти в театр, музей, на стадион. У меня вопрос: почему в филармонии, в театре в буфете можно выпить и крепкий алкоголь, чем хуже эти же люди, которые приходят на зрелище на стадион?» — прокомментировал министра спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Балтика, Поволжье и Кавказ: гостей «Балтика Фест» угостят блюдами со всей страны
14:51
Путин: Дальний Восток развивается опережающими темпами
14:34
Премьера российско-китайского блокбастера «Красный шелк» прошла в Пекине
14:11
Дегтярев: пиво могут вернуть на стадионы
14:10
Бикович отметил важность совместной работы в кино на премьере «Красного шелка»
14:02
«Мне 30 лет»: Лариса Гузеева поделилась пикантной фотографией

Сейчас читают

«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025