Край моря, кладбище кораблей и яйца дракона: зачем туристам ехать в Териберку

Российским туристам порекомендовали посетить кладбище кораблей в Териберке

Летом Териберка превращается в одно из самых притягательных направлений Русского Севера: здесь можно увидеть Баренцево море, каменный пляж «Яйца дракона», водопад среди скал, старые рыболовные суда и, если повезет, китов.

Однако путешествие на край Кольского полуострова требует подготовки: часть природных маршрутов проходит по территории парка, а северная погода способна измениться за считанные часы. Обо всех нюансах рассказали в материале 5-tv.ru.

Териберка — старинное рыболовецкое село на побережье Баренцева моря в Кольском районе Мурманской области. От Мурманска до нее по дороге около 130 километров. Именно сюда туристы едут, чтобы увидеть открытое море, скалистые берега, тундру и пейзажи, ставшие известными после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Териберку называют одним из самых известных поселений региона и отмечает, что сюда можно добраться на автомобиле, чтобы оказаться у выхода к Северному Ледовитому океану. При этом сама дорога через тундру, сопки и перевалы тоже считается частью путешествия.

Что посмотреть в Териберке летом

Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Дубов

Териберка состоит из двух основных частей — Старой Териберки и Лодейного. Начать прогулку удобно со старой части поселка: здесь сохранились деревянные дома, лодки, хозяйственные постройки и атмосфера бывшего рыбацкого села.

Одной из самых узнаваемых достопримечательностей считается «кладбище кораблей» — останки старых рыболовных траулеров на отмели Териберской губы. По данным туристского портала региона, эти суда использовались в 1930–1950-х годах. Теперь их ржавеющие корпуса стали одним из главных символов Териберки и популярным местом для фотографий.

В старой части села туристы также гуляют по песчаному пляжу и осматривают берег Териберской губы. Однако главные природные локации находятся дальше — на территории природного парка «Териберка».

Пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад

Природный парк «Териберка» расположен на берегу Баренцева моря и занимает площадь более 2,4 тысячи гектаров. Его главные туристические точки — каменный пляж «Яйца дракона» и водопад озера Малого Батарейского.

Пляж получил свое название из-за больших округлых валунов, отшлифованных морскими волнами. Камни действительно напоминают гигантские яйца, лежащие на берегу холодного моря. Забирать их с собой нельзя: на территории парка запрещен сбор и вывоз объектов неживой природы без разрешения управляющего учреждения.

Батарейский водопад находится среди гранитных скал: вода из Малого Батарейского озера устремляется вниз к морскому побережью. Летом маршрут к водопаду особенно популярен благодаря открытым тропам и видам на море, бухты и тундровый ландшафт.

Прогулочный маршрут по природному парку занимает около двух часов и составляет примерно пять километров.

Китов можно увидеть, но встречу никто не гарантирует

Фото: ©РИА Новости/Павел Львов

Летом из Териберки организуют морские прогулки по Баренцеву морю. Туристы выходят на катерах в надежде увидеть китов, касаток, дельфинов и морских птиц.

По информации туристского портала Мурманской области, в конце весны и начале лета у побережья Кольского полуострова могут встречаться малые полосатики и горбатые киты, которые подходят ближе к берегу вслед за косяками рыбы. Также в этих водах наблюдают касаток, белух и финвалов.

При этом морскую прогулку нельзя воспринимать как гарантированную встречу с китом. Дикие животные перемещаются свободно, а выход в море зависит от погоды, ветра и состояния волн. Поэтому туристам стоит заранее уточнять условия возврата или переноса экскурсии у выбранного организатора.

Нужен ли пропуск в Териберку

Для посещения самого села разрешение не требуется. Однако популярные природные достопримечательности, включая Батарейский водопад и часть береговой линии, входят в границы природного парка «Териберка».

Чтобы попасть в природный парк, необходимо заранее получить разрешение, а туристам, которые не относятся к льготным категориям, — оплатить посещение особо охраняемой природной территории. Процедура оформления проходит онлайн.

Для жителей Мурманской области и ряда льготных категорий посещение бесплатное, уточняется на официальном туристском портале региона.

На территории парка запрещено повреждать растения и почвенный покров, оставлять мусор, забирать камни, разрушать птичьи гнезда, наносить надписи на валуны и историко-культурные объекты. На автомобиле можно передвигаться только по оборудованным дорогам в рекреационной зоне.

Как добраться до Териберки летом

Фото: ©РИА Новости/Юлий Ахромеев

Туристы чаще всего начинают путь из Мурманска. По данным официального туристского портала региона, расстояние до Териберки по трассе составляет 133 километра, а дорога занимает около двух с половиной часов. Примерно за 40 километров до села асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога.

До Териберки также ходит автобус № 241. Кроме того, в 2026 году действует маршрут № 241Э, связывающий Мурманск, аэропорт и Териберку. Перед поездкой расписание необходимо перепроверить: оно может меняться в зависимости от дорожной обстановки и сезона.

Тем, кто планирует ехать самостоятельно на автомобиле, стоит заранее заправиться, скачать офлайн-карты и проверить прогноз погоды. Несмотря на летний сезон, на Севере возможны туман, сильный ветер и ухудшение видимости.

Какая погода бывает в Териберке летом

Лето на побережье Баренцева моря редко похоже на курортное. Даже если в Мурманске тепло и солнечно, у воды может быть прохладно, сыро и ветрено. За один день яркое солнце способно смениться плотным туманом, дождем и порывистым ветром.

Для поездки понадобятся непромокаемая куртка, теплая кофта, головной убор, удобная обувь с нескользящей подошвой и запасные носки. На маршруте к водопаду и каменному пляжу встречаются мокрые камни, неровный грунт и участки без укрытия от ветра.

Отдельно туристам нужно помнить о безопасности у воды. Баренцево море остается холодным даже летом, а мокрые валуны на берегу могут быть скользкими. Подходить слишком близко к краям скал и пытаться сделать эффектные фотографии на опасных участках не стоит.

На сколько дней ехать в Териберку

За один день можно увидеть основные туристические места: Старую Териберку, кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад. Такой вариант подходит тем, кто приезжает с экскурсией из Мурманска.

Однако для морской прогулки и более спокойного знакомства с поселком лучше заложить два дня. Так турист не будет зависеть от слишком плотного расписания и получит запас времени на случай изменения погоды или отмены выхода в море.

Ночевка в Териберке также позволяет увидеть северный пейзаж в разное время суток. В начале лета здесь особенно светлые ночи, а в период полярного дня привычная темнота практически не наступает.

Что попробовать в Териберке

Фото: ©РИА Новости/Павел Львов

Поездка на Баренцево море часто связана с арктической кухней. В местных заведениях туристам предлагают блюда из рыбы и морепродуктов: треску, палтуса, морских ежей, гребешков и краба.

Однако места в популярных ресторанах в высокий сезон лучше бронировать заранее. Териберка — небольшое село, а число путешественников летом может быть значительным. То же касается гостиниц и гостевых домов: поездку на выходные разумнее планировать заранее.

Что важно знать перед поездкой в Териберку

Териберка летом подходит туристам, которые готовы к прогулкам по каменистым маршрутам, переменчивой погоде и отсутствию привычной городской инфраструктуры за пределами поселка. Это не пляжный отдых и не место, где впечатления можно получить, не выходя из автомобиля.

Перед путешествием необходимо оформить разрешение в природный парк, проверить расписание транспорта или состояние дороги, взять теплую и непромокаемую одежду, зарядить телефон и не рассчитывать, что морская прогулка обязательно закончится встречей с китом.

Главная ценность Териберки — возможность оказаться у холодного северного моря, среди тундры, скал и ветра, там, где природа остается сильнее туристических ожиданий. Именно поэтому поездка на край Кольского полуострова запоминается даже тем, кто приехал туда всего на один летний день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.