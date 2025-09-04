Екатерина Гордон заступилась за Крида после скандала с откровенными танцами

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон заступилась за певца Егора Крида. Ранее откровенные танцы на концерте исполнителя в «Лужниках» возмутили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Мнение о конфликте юрист опубликовала в своем Telegram-канале. Гордон считает, что Мизулина не та, за кого себя выдает, и взяла на себя слишком много полномочий.

«Екатерина Мизулина может быть отличным человеком, но она — самозванка. Никакие „мы“ не делегировали ей право нас отчего-то защищать и на кого-то нападать», — добавила юрист.

Также она затронула отношения Мизулиной с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, и их публичный поцелуй. По ее словам, пара — провокаторы.

«Самозванцы — провокаторы. Все им мало санкций и посадок. Рядом большие люди в погонах. Но постоянная попытка оказывать давление на публичных людей через неких „жалобщиков“ становится схемой общественного абьюза и вымогательства», — уточнила общественница.

Отправной точкой истории стало выступление Егора Крида в «Лужниках». Танцовщица в откровенном наряде залезла на артиста и поцеловала в губы. Мизулину и некоторых общественников возмутил перфоманс, так как в зале присутствовали несовершеннолетние — возрастное ограничение на концерте было 12+.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мизулина грозит Криду Следственным комитетом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.