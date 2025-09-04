Не расстались? Бывшая жена Орландо Блума заметила его вместе с Кэти Перри

Миранда Керр: Орландо Блум и Кэти Перри расстались мирно

Расставание актера Орландо Блума и его невесты, певицы Кэти Перри было мирным, поэтому они продолжают видется. Об этом рассказала бывшая жена Блума, супермодель Миранда Керр в эфире радиостанции KIIS FM.

«Мы — одна большая счастливая семья. Кэти потрясающая, я ее люблю. И Орландо, конечно», — поделилась Миранда

Она подтвердила, что расставание прошло мирно, и подчеркнула, что пара до сих пор поддерживает дружеские отношения ради своего общего ребенка — пятилетней Дейзи. По словам Керр, недавно она видела Орландо и Кэти вместе — они праздновали день рождения девочки. На праздник также были приглашены модель и нынешний муж, предприниматель Эванс Шпигель.

«Если вы испытываете неприязнь, это вредит только вам», — Керр отметила, что ради детей все участники их «смешанной семьи» стараются поддерживать уважительную атмосферу.

Отношения Блума и Перри длились около девяти лет, они были помолвлены с 2019 года, а в 2020 году у них родилась дочь. Однако в июне 2025 года пара официально объявила о расставании, сохранив намерение продолжать совместное воспитание ребенка.

По информации СМИ, период напряженных отношений длился несколько месяцев и был связан с различными стрессами, включая провал музыкального альбома Перри и спорные моменты, как например ее полет в космос, который вызвал разногласия в паре.

У Орландо и Миранды есть общий 14-летний сын Флинн, а Керр со Шпигелем воспитывает троих детей. Миранда ранее неоднократно выражала уважение к Кэти Перри и радость за бывшего мужа, подчеркнув, что для них важнее всего счастье детей.

