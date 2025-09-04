Не расстались? Бывшая жена Орландо Блума заметила его вместе с Кэти Перри

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Модель назвала певицу потрясающей и призналась ей в любви. Все-таки у них есть что-то общее.

«Одна большая семья»: бывшая жена Орландо Блума о его расставании с Кэти Перри

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Миранда Керр: Орландо Блум и Кэти Перри расстались мирно

Расставание актера Орландо Блума и его невесты, певицы Кэти Перри было мирным, поэтому они продолжают видется. Об этом рассказала бывшая жена Блума, супермодель Миранда Керр в эфире радиостанции KIIS FM.

«Мы — одна большая счастливая семья. Кэти потрясающая, я ее люблю. И Орландо, конечно», — поделилась Миранда

Она подтвердила, что расставание прошло мирно, и подчеркнула, что пара до сих пор поддерживает дружеские отношения ради своего общего ребенка — пятилетней Дейзи. По словам Керр, недавно она видела Орландо и Кэти вместе — они праздновали день рождения девочки. На праздник также были приглашены модель и нынешний муж, предприниматель Эванс Шпигель.

«Если вы испытываете неприязнь, это вредит только вам», — Керр отметила, что ради детей все участники их «смешанной семьи» стараются поддерживать уважительную атмосферу.

Отношения Блума и Перри длились около девяти лет, они были помолвлены с 2019 года, а в 2020 году у них родилась дочь. Однако в июне 2025 года пара официально объявила о расставании, сохранив намерение продолжать совместное воспитание ребенка.

По информации СМИ, период напряженных отношений длился несколько месяцев и был связан с различными стрессами, включая провал музыкального альбома Перри и спорные моменты, как например ее полет в космос, который вызвал разногласия в паре.

У Орландо и Миранды есть общий 14-летний сын Флинн, а Керр со Шпигелем воспитывает троих детей. Миранда ранее неоднократно выражала уважение к Кэти Перри и радость за бывшего мужа, подчеркнув, что для них важнее всего счастье детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
Кравцов: цифровые технологии — дополнение к традиционной форме обучения
21:01
«Всего девять премьер!» — Хабенский рассказал о начале сезона в МХТ имени Чехова
21:01
Энергия для всех: в Приморье появится атомный кластер
20:49
«Самозванцы — провокаторы»: Гордон отреагировала на перепалку Крида и Мизулиной
20:34
Отбор школьников на участие во Всероссийской олимпиаде начался в Москве
20:25
Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона «Металлург»

Сейчас читают

«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода
«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025