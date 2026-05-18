Белорусская армия приступила к учениям по применению ядерного оружия

В Белоруссии стартовали военные учения по боевому применению ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Сегодня в интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, <…> началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Главная цель маневров — проверить готовность личного состава и техники действовать из неплановых локаций на всей территории страны. Во взаимодействии с российской стороной планируется отточить всю цепочку — от доставки ядерных боеприпасов до их подготовки к использованию.

Особенностью этих учений станет акцент на работу с неподготовленных площадок.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова защищать себя с оружием в руках, и напомнил, что в Великой Отечественной войне страна потеряла каждого третьего жителя.

