Два человека погибли при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Элина Битюцкая
Еще два человека получили травмы.

Атака беспилотников на регионы России

Два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Удар пришелся по поселку Борисовка Борисовского округа. Двое мужчин скончались на месте от детонации дрона еще до прибытия медиков. Одного пострадавшего с проникающим ранением живота и множественными осколочными ранениями рук и ног экстренно поместили в реанимацию Борисовской центральной районной больницы.

Второго раненого, также получившего множественные осколочные травмы, в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу.

В результате взрыва поврежден ряд автомобилей. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

В поселке Красная Яруга 16 мая беспилотник ВСУ нанес целенаправленный удар по автомобилю — погиб мужчина, его машина также получила повреждения. А 17 мая в результате атаки дронов ВСУ на ДНР один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения.

