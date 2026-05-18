Два человека погибли при детонации дрона ВСУ в Белгородской области
Еще два человека получили травмы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Удар пришелся по поселку Борисовка Борисовского округа. Двое мужчин скончались на месте от детонации дрона еще до прибытия медиков. Одного пострадавшего с проникающим ранением живота и множественными осколочными ранениями рук и ног экстренно поместили в реанимацию Борисовской центральной районной больницы.
Второго раненого, также получившего множественные осколочные травмы, в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу.
В результате взрыва поврежден ряд автомобилей. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.
В поселке Красная Яруга 16 мая беспилотник ВСУ нанес целенаправленный удар по автомобилю — погиб мужчина, его машина также получила повреждения. А 17 мая в результате атаки дронов ВСУ на ДНР один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения.
