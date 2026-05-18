ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам Украины

Элина Битюцкая
Атакованы также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Удар ВС РФ по ВПК и аэродромам Украины 18 мая — новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства в мессенджере «Макс».

Помимо заводов, под удар попали военные аэродромы, а также узлы топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные для снабжения украинских формирований.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ночь на 18 мая восемь регионов России подверглись атаке ВСУ — силы ПВО России сбили 50 украинских беспилотников.

Территория Российской Федерации регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, объявленной в феврале 2022 года президентом России Владимиром Путиным.

