ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам Украины

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства в мессенджере «Макс».

Помимо заводов, под удар попали военные аэродромы, а также узлы топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные для снабжения украинских формирований.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ночь на 18 мая восемь регионов России подверглись атаке ВСУ — силы ПВО России сбили 50 украинских беспилотников.

Территория Российской Федерации регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, объявленной в феврале 2022 года президентом России Владимиром Путиным.

