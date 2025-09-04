Армани рассказал о своем «единственном сожалении» за несколько дней до смерти

Итальянский модельер Джорджио Армани выразил сожаление о том, что тратил слишком много времени на работу и недостаточно — на друзей и семью. Об этом он рассказал в интервью Financial Times 29 августа, опубликованном всего за несколько дней до его смерти в возрасте 91 года.

«Не знаю, назвал бы я себя трудоголиком, но упорный труд, безусловно, необходим для достижения успеха. Я жалею лишь о том, что тратил слишком много времени на работу и недостаточно — на друзей и семью», — сказал Армани изданию.

Дизайнер тогда также рассказал о планах преемственности в компании, отметив, что всегда считал важным постепенное распределение обязанностей между ближайшими помощниками и родственниками.

«Я бы хотел, чтобы преемственность была органичной, а не внезапной», — добавил он, упомянув в числе своих доверенных лиц главу мужского дизайна Armani Group Лео Делл’Орка.

В последние месяцы здоровье Армани стало темой обсуждения. В июне он впервые за 50 лет пропустил показ мужской коллекции на Неделе моды в Милане, что стало знаковым событием в индустрии. Модельер следил за шоу онлайн, пока восстанавливался после болезни.

Смерть Армани стала утратой не только для Италии, но и для мировой модной сцены. Модельер не раз говорил о жертвах, на которые пошел ради успеха.

«Я понял, что для такого успеха нужна полная самоотдача. Я разочарован тем, что мне часто приходилось жертвовать отношениями ради работы», — делился он в интервью GQ в 2015 году.

Модельер родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, в семье Марии Раймонди и Уго Армани. За десятилетия он построил империю моды, в которую входят линии высокой моды Armani Privé, демократичная Emporio Armani и уличная Armani Exchange. Его имя стало символом элегантности и сдержанного итальянского стиля, а бренд прочно закрепился среди мировых лидеров индустрии.

Эксперты полагают, что смерть Армани не приведет к кризису компании, поскольку он заранее позаботился о будущем бренда. В ближайшие годы Armani Group будет развиваться по заданному им курсу, сохраняя философию основателя и его стремление к гармонии между традицией и современностью.

