|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Главное в отношениях — умение разговаривать друг с другом.

«Это не синхронное плавание»: сексолог развеяла мифы об интимной жизни

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Сексолог Миллер: запланированный секс является признаком зрелости

Мифы о сексе могут лишать удовольствия и разрушают отношения. В беседе с Life.ru сексолог Александра Миллер развеяла самые распространенные заблуждения об интимной жизни.

Миф 1: Синхронный оргазм

Большинство пар ошибочно полагают, что одновременный оргазм — это главный показатель счастливой интимной жизни. Погоня за этой синхронностью может превратить близость в сплошной стресс, потому что партнеры сосредоточены на времени, а не на удовольствии.

«Секс — это не синхронное плавание, а джаз-импровизация. Гораздо здоровее и реалистичнее стремиться к взаимному удовольствию, а не к одновременному», — говорит сексолог.

Миф 2: Спонтанная близость лучше запланированной

Некоторые чувствуют себя виноватыми, если страсть не вспыхивает по щелчку пальцев. Однако сексолог отмечает, что в продолжительных отношениях планирование секса является признаком зрелости. Это позволяет создать нужную атмосферу и настроиться.

 

Миф 3: Нет желания — нет любви

Некоторые начинают сомневаться в искренности своих отношений, когда страсть не появляется сама собой. Однако желание может возникнуть в процессе через эмоциональную близость.

Миф 4: Мужчины всегда хотят секса

Самое распространенное заблуждение, которое негативно влияет как на мужчин, которые начинают скрывать свои эмоции, так и на женщин, вызывая испытывать неуверенность в себе. При этом либидо зависит от многих факторов.

Миллер призвала разговаривать друг с другом в отношениях.

