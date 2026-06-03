ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины

Российские войска за минувшие 24 часа нанесли результативный удар по местам хранения и стартовым позициям дальних беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, помимо ликвидации пусковых площадок, ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные для нужд украинских формирований. Параллельно с этим силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям: за сутки перехвачено шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 754 дрона самолетного типа.

Общие потери ВСУ в живой силе в зоне ответственности всех российских группировок составили порядка 1300 военных. Только в полосе действий Южной группировки противник недосчитался до 125 солдат и одного танка Leopard.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова напомнил киевскому режиму о последствиях атак по регионам России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.