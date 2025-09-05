«Олицетворение итальянской роскоши»: Лисовец высказался о Джорджо Армани
Знаменитый модельер навсегда изменил представление о мужской элегантности.
Фото: Reuters/Remo Casilli
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Влад Лисовец назвал Джорджо Армани олицетворением итальянской роскоши
Стилист и эксперт по моде Владислав Лисовец рассказал, в чем уникальность работ дизайнера, и предположил, что его вряд ли кто-то сможет заменить, сообщает Life.ru
По мнению Лисовца, модельер всегда являлся олицетворением итальянской роскоши, классики и культуры, создав эталон мужской интеллигентной роскоши через безупречный крой и простоту линий.
«Джорджо Армани - это, наверное, олицетворение итальянской роскоши, классики, культуры. Это человек, кутюрье, дизайнер и мужчина, который задавал тон. Многие пытались на него равняться», - заявил стилист.
Он отметил, что бренд Giorgio Armani ассоциируется у него с воплощением культуры и благосостояния, которое прослеживалось как в элегантных мужских пиджаках, так и в женских силуэтах, в которых модельер применял мерцающие ткани.
Напомним, что на 92-м году жизни умер один из богатейших и известных людей в мире – модельер Джорджо Армани.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX
73%
Нашли ошибку?