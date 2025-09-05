Сын экс-губернатора Самарской области получил семь лет строгого режима

Алексей Меркушкин признан виновным по трем статьям: мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и дача крупной взятки

В Пензе сегодня вынесли приговор сыну бывшего губернатора Самарской области и Мордовии. Алексея Меркушкина, который занимал важные посты в правительстве республики, признали виновным сразу по трем статьям.

Это мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и дача крупной взятки. Сын экс-губернатора пытался сбежать за границу, когда семейным бизнесом заинтересовались следователи. Чтобы распутать сложные схемы, им понадобился не один месяц.

Как выяснилось, Меркушкин-младший участвовал в махинациях с продажей госимущества по завышенной стоимости. Ущерб только бюджету республики оценивается свыше 200 миллионов рублей. А общая сумма урона превышает 1,5 миллиарда. Ближайшие семь лет Меркушкин проведет в колонии строгого режима. Также ему придется выплатить десятки миллионов рублей в качестве штрафа.

