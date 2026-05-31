В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА

Анастасия Антоненко

Помимо экстренных служб, в тушении огня задействован пожарный поезд.

Атака БПЛА ВСУ на топливное хранилище в Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Атака беспилотников на регионы России

В Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников загорелось топливное хранилище частного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, объект обеспечивал горючим сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих частных домов.

На место происшествия прибыли экстренные службы, проводится ликвидация огня. В работах задействован пожарный поезд. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, в результате атаки беспилотников оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры: аптека, два магазина и автомобиль. Ущерб также получила крыша, остекление и газовая труба — подача газа была оперативно перекрыта. Пострадавших среди населения нет.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 30 мая российские силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны были сбиты над 11 областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Над территорией Ростовской области в ночь на 29 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 80 украинских дронов.

В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА
