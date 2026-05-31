Акции рухнули, фанаты в шоке: Ferrari представила первый электромобиль

Ferrari представила первый электромобиль

Мимо первого голубого Ferrari явно не пройти. Старик Энцо наверняка в гробу бы перевернулся, если бы увидел этот шедевр. Акции компании посыпались вниз. Корреспондент «Известий» Павел Проломов попытался понять: зачем? Зачем очередные эффективные менеджеры хоронят легенду?

Ferrari больше не красненький. И вообще, по мнению комментаторов в интернете, скорее электрочайник, чем автомобиль. Новый Luce (в переводе с итальянского — свет) — попытка угнаться за экологической повесткой.

За дизайн отвечал Джони Айв, создатель внешнего вида пятого iPhone, и это заметно. Плавные линии, четыре двери и просторный задний ряд. Первый семейный Ferrari. Поворотный экран напоминает раздутые умные часы.

«В том формате, в котором мы привыкли, когда слышим слово Ferrari, то, что мы себе визуализируем, то, как мы себе представляем, наверное, конечно, это все-таки не Ferrari. Внешне пока что не ассоциируется. Если бы убрать с Ferrari показать мне эту машину, я бы никогда в жизни не сказала, что это Ferrari», — объясняет автогонщица Наталья Фрейдина.

Когда Энцо Феррари создавал компанию, говорил, что продает не машины, а двигатели. Теперь внутри электрический агрегат. На презентацию пришел бывший президент компании Лука Кордеро ди Монтедземоло и порадовался, что хотя бы китайцы эту модель не скопируют. Потому что в этот раз скопировали у них.

«Есть риск уничтожить целую легенду, и мне очень жаль. Надеюсь, они хотя бы уберут гарцующего жеребца с этой машины», — выразил президент и председатель совета директоров Ferrari (1991–2014) Лука ди Монтедземоло.

Акции компании полетели вниз еще после того, как итальянцы представили первый прототип. А на презентации серийного образца новинка снова не понравилась инвесторам. Автоблогер Елена Лисовская тестировала почти все последние модели Ferrari и уверена, что просто эта игрушка — не для поклонников марки.

«С финансовой точки зрения, я думаю, что да, это провал, и это неправильный вектор развития», — анализирует автоблогер Елена Лисовская.

Впрочем, те, кто смотрел прямой эфир презентации автомобиля, нашли-таки его аудиторию. И вот уже новая сгенерированная ИИ реклама. А вот классика. Утилитарность вместо глянца и тумблеры вместо экрана.

Так рычит легендарный восьмицилиндровый мотор Ferrari. Звук пробирает до мурашек. Та самая мощь, за которую прощали все: от капризной электроники до огромных чеков за обслуживание. А теперь посмотрите на спорткар снаружи. Дизайн под стать характеру: яркий, эффектный, стремительный. Настоящий Ferrari.

Это уже старый спор: новые электрические технологии против многолитровых пожирателей бензина. Китайский автопром действительно изменил мир, сделав размер мультимедийного экрана важнее эмоций за рулем. Ferrari оставалось последним оплотом — даже Шуфутинский в одном из интервью говорил, что эта машина позволяет ему чувствовать себя мужчиной. Автоблогер Академег тоже из старой школы. И даже нашу корреспондентку понял с полуслова.

Он как-то вставил в советский ЗИЛ двигатель от гоночной машины, превратив труженика в гоночный болид. Не раз жаловался, что эта машина хочет его убить. Но именно от этого и получал удовольствие.

«Разгон на электричке не сопровождается ни толчками — их нет, потому что нет коробки передач. Не сопровождается ревом, потому что нет ДВС, который бы его издавал, выхлопной системы. Она также не может менять звук — может быть синтетическая, но это все не то. И в итоге вы от одного и того же действия получаете чуть меньше эмоций. Вспышка, взрыв, пламя, звук, эмоция, вибрация. Люди будут выбирать это всегда. Это просто удовольствие», — поделился автоблогер Константин Заруцкий.

Из-за «зеленой» повестки автопроизводители набили себе кучу шишек. Ford списывает почти 20 миллиардов долларов, сворачивая разработку больших электромобилей, Porsche вернулась к ДВС, назвав переход на «чистые» электрокары преждевременным, а концерн Audi закрыл свой завод в Брюсселе — там простаивали огромные электрические внедорожники, которые никто не покупал.

Рядом с зеленой идет радужная повестка. На этом Jaguar споткнулся знатно. Компания, которая когда-то собирала консервативных ценителей, вдруг начала продавать глянцевый образ. Продажи рухнули на 98 процентов.

А этот значок BMW не продержался долго, потому что не такого удовольствия за рулем искали покупатели марки. Чтобы хоть как-то спасти положение, Ferrari повезла Luce в Ватикан за благословением. Папа Римский Лев XIV лично опробовал машину и задал единственный интересующий его вопрос.

Тут стоит отметить еще один важный нюанс. Правила покупки Ferrari — примерно как у сумочек Hermès. Некоторые модели могут приобрести только те, у кого уже есть авто из Маранелло. Новая Luce — из другого мира и как будто собирается конкурировать с массовыми электрическими машинами. Она быстрая, но примерно как Xiaomi или Tesla. Она есть и в красном цвете — но все равно больше похожа на типичный современный автомобиль. Эксклюзивной пока остается только цена. В пересчете на рубли — почти 50 миллионов.

