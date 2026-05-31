Трамп: США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 33 0

В противном случае Вашингтон снова задействует военное министерство.

Переговоры США и Ирана — что сказал Трамп и когда будет мир

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения выгодной сделки с Ираном, и ее подписание стало бы отличным исходом. Об этом он сказал 30 мая в ходе интервью телеканалу Fox News.

«Мы близки к очень хорошей сделке, и, если получится ее заключить, отлично», — сказал он.

При этом он предупредил, что в противном случае США просто вернут этот вопрос в компетенцию военного министерства.

Американский лидер отметил, что обсуждал детали потенциального соглашения более двух часов в Ситуационной комнате, однако к моменту выступления решения по нему еще не принял.

Как ранее писал 5-tv.ru, о прогрессе в переговорах США с Ираном говорил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его мнению, Тегеран ведет добросовестный диалог, который вполне может привести к урегулированию спорных вопросов.

Как отметил глава иранского комитета безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, Тегеран исключил возможность обсуждения Ормузского пролива в процессе урегулирования конфликта.

По его словам, республика не намерена вести переговоры о действующих механизмах регулирования судоходства через нефтяную артерию. Он подчеркнул, что вопрос об использовании пролива или изменении правил его прохождения не обсуждаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
Германия обяжет резервистов до 65 лет проходить военные сборы из-за «российской угрозы»
6:28
Акции рухнули, фанаты в шоке: Ferrari представила первый электромобиль
6:10
Трамп: США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном
6:07
В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
5:30
Госдума приняла закон о десятилетнем сроке давности по сделкам приватизации

Сейчас читают

Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео